Ekspertët paralajmërojnë për keqpërdorim në rritje dhe helmime lidhur me injeksionet për humbje peshe

Aysu Biçer
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Raportet për problemet shëndetësore të lidhura me ilaçet e injektueshme për humbje peshe janë pothuajse dyfishuar vitin e kaluar, duke ngritur shqetësime midis specialistëve mjekësorë në lidhje me rritjen e përdorimit të pambikëqyrur të ilaçeve të fuqishme dhe trajtimeve eksperimentale në zhvillim, transmeton Anadolu.
Profesionistët e kujdesit shëndetësor paraqitën 149 raporte në vitin 2025 që përfshinin pacientë që kishin përdorur ilaçe të injektueshme për humbje peshe, krahasuar me 76 raporte në vitin 2024, sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare Hollandeze e Informacionit për Helmet (NVIC) në UMC Utrecht, raportoi sot transmetuesi holandez NOS.
Zyrtarët besojnë se numri i vërtetë i rasteve është ndoshta më i lartë, pasi jo të gjitha incidentet raportohen ose lidhen zyrtarisht me këto ilaçe. Një pjesë e konsiderueshme e rasteve përfshijnë përdorim pa recetë ose pa mbikëqyrje. Rreth 40 për qind e raporteve vijnë nga situata ku pacientët kanë përdorur ilaçe të marra jashtë kanaleve të rregullta mjekësore.
Ekspertët e përshkruajnë këtë trend si shqetësues, duke treguar një treg në rritje në të cilin njerëzit marrin injeksione për humbje peshe në internet ose përmes rrjeteve informale në vend të mjekëve. Ilaçe të tilla si Ozempic u zhvilluan fillimisht për diabetin e tipit 2 dhe më vonë u miratuan për trajtimin e obezitetit nën mbikëqyrje mjekësore.
Megjithatë, rritja e popullaritetit në mediat sociale dhe miratimet nga të famshmit kanë kontribuar në përdorimin e përhapur midis njerëzve pa udhëzime klinike. Studiuesit paralajmërojnë se ky kalim nga përdorimi i rregulluar në atë të vetë-drejtuar rrit rrezikun e dozës së gabuar dhe efekteve anësore.
Kohët e fundit, shqetësimet janë rritur edhe rreth retatrutidit, i cili ndonjëherë quhet "Triple G", një ilaç eksperimental për humbje peshe që ende nuk është miratuar për përdorim me recetë në Holandë.
Në vitin 2025, NVIC regjistroi gjashtë raporte helmimi të lidhura me të, duke u rritur në 12 raste vetëm në pesë muajt e parë të këtij viti. Për shkak se ilaçi nuk është regjistruar zyrtarisht, ai nuk është i disponueshëm përmes recetave të ligjshme mjekësore, por mund të aksesohet ende përmes tregjeve online.
Toksikologët mjekësorë paralajmërojnë se të ashtuquajturat "variante të fuqishme" si retatrutidi mund të mbartin rreziqe të larta, veçanërisht kur përdoren pa mbikëqyrje. Mbidoza ose keqpërdorimi mund të çojë në simptoma akute që kërkojnë kujdes urgjent, përfshirë reaksione të rënda gastrointestinale dhe komplikime metabolike.
Shqetësimet afatgjata përfshijnë dëmtime të mundshme në mëlçi, veshka dhe sistem nervor.