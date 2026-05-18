Ekspertët: Gjermania mund të mos e arrijë objektivin e emetimeve të gazrave serrë për vitin 2030

Oliver Towfigh Nia
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ekspertët paralajmëruan sot se Gjermania mund të mos e arrijë objektivin e saj të emetimeve të gazrave serrë për vitin 2030, transmeton Anadolu.
Raporti i Këshillit të Ekspertëve për Ndryshimet Klimatike, një organ i pavarur i emëruar nga qeveria, i bëri thirrje Berlinit që të rishikojë me shpejtësi një plan veprimi për klimën të zbuluar së fundmi, raportoi revista e biznesit "Wirtschaftswoche".
Sipas një organi kyç këshillimor, përpjekjet e qeverisë gjermane për mbrojtjen e klimës janë të pamjaftueshme. Ndikimi i programit të mbrojtjes së klimës të prezantuar së fundmi nga ministri i Mjedisit, Carsten Schneider ka të ngjarë të jetë dukshëm më i vogël se vlerësimet e qeverisë, shkroi këshilli në raportin e tij të fundit.
Edhe nëse programi do të zbatohej plotësisht, asnjë nga objektivat për vitin 2040 nuk do të përmbushej, shtoi ai.
Duke reaguar ndaj raportit, Schneider tha: "Unë i marr seriozisht paralajmërimet nga Këshilli i Ekspertëve dhe do t'i rishikoj ato plotësisht. Në fund të fundit, nëse Gjermania i përmbush objektivat e saj për klimën është thelbësore për përpjekjet e Evropës për të shmangur ndryshimet e rrezikshme klimatike".
"Përgjigjja më e rëndësishme ndaj paralajmërimit të ekspertëve tani duhet të jetë dhënia e përparësisë së plotë energjisë së rinovueshme", shtoi ai.
Ndërkohë, Oliver Bettzuge, një anëtar i këshillit, dyshoi se tenderët për afërsisht 2.000 turbina shtesë me erë të shpallura nga Schneider do të çojnë në të vërtetë në kursime të CO2 prej 6.5 milionë tonë. Për më tepër, një tjetër qëllim është ulja e emetimeve të CO2 dhe gazrave të tjerë serrë me të paktën 65 për qind deri në vitin 2030 krahasuar me nivelet e vitit 1990 dhe me të paktën 88 për qind deri në vitin 2040.
Sipas vlerësimit të këshillit, as kjo nuk do të arrihet. Kjo do ta bënte të pamundur që Gjermania të arrijë qëllimin e saj për t'u bërë neutrale ndaj klimës deri në vitin 2045, domethënë, të mos emetojë më shumë gazra serrë sesa mund të sekuestrohen.
Ekonomia më e madhe e Evropës ka vendosur një objektiv ligjërisht të detyrueshëm për vitin 2030 për të ulur emetimet e gazrave serrë me 65 për qind krahasuar me nivelet e vitit 1990 dhe një afat deri në vitin 2045 për të arritur neutralitetin klimatik.