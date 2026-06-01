Ekspertët e OKB-së paralajmërojnë për rritje të dhunës nga kolonët dhe rrezik zhvendosjeje të palestinezëve

Beyza Binnur Dönmez
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Ekspertët e OKB-së paralajmëruan për një rritje të ndjeshme të dhunës së kolonëve izraelitë në territorin e pushtuar palestinez, duke thënë se sulmet paraqesin një kërcënim ekzistencial për komunitetet palestineze dhe rrezikojnë të përshpejtojnë zhvendosjen e detyruar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ekspertët thanë se sulmet e kolonëve, të kryera me mbështetjen ose miratimin e autoriteteve izraelite, janë bërë “terror i përditshëm” për palestinezët dhe po krijojnë kushte që i detyrojnë njerëzit të largohen nga shtëpitë e tyre.
“Dhuna në përshkallëzim, e kryer me pandëshkueshmëri të plotë, shërben si një instrument detyrimi në duart e fuqisë pushtuese, duke lehtësuar spastrimin etnik”, thanë ata.
Ekspertët thanë se brutaliteti i kolonëve ka arritur “nivele të paprecedenta” në vitin 2026, me të paktën 13 palestinezë të vrarë dhe afro 500 të plagosur gjatë pesë muajve të parë të vitit, duke tejkaluar shifrat e viteve të mëparshme.
Sipas deklaratës, komunitetet palestineze në Zonën C të Bregut Perëndimor të pushtuar, veçanërisht në Luginën e Jordanit dhe Kodrat Jugore të Hebronit, janë prekur në mënyrë disproporcionale nga dhuna dhe zhvendosja.
Ekspertët përmendën fshatin Umm al-Kheir, për të cilin thanë se është përballur me prishje të përsëritura të ndërtesave, ndërprerje të shërbimeve dhe sulme të kolonëve mes zgjerimit të aktivitetit të vendbanimeve ilegale.
Sipas deklaratës, zhvendosja e vazhdueshme e palestinezëve mund të ekspozojë rreth 663 kilometra katrorë tokë ndaj zgjerimit të mëtejshëm të vendbanimeve kolone.
Ekspertët paralajmëruan gjithashtu se tensionet në rritje në rajon kanë larguar vëmendjen ndërkombëtare nga zhvillimet në territorin e pushtuar palestinez, duke lejuar që dhuna dhe zhvendosja të vazhdojnë pa përgjegjësi të mjaftueshme.
Ata i bënë thirrje Izraelit të ndalojë mbështetjen për vendbanimet kolone dhe dhunën e kolonëve, të sigurojë përgjegjësi për sulmet dhe të garantojë kthimin e sigurt të banorëve të zhvendosur.
“Pavarësisht paligjshmërisë së qartë të pushtimit të Bregut Perëndimor, Izraeli mbetet i detyruar nga detyrimet e tij si fuqi pushtuese sipas Konventave të Gjenevës – përfshirë detyrimin për ta trajtuar popullsinë palestineze si ‘persona të mbrojtur’ sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare”, thanë ekspertët.