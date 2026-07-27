Ekipi mbrojtës i Ghannouchit u kërkon autoriteteve tuniziane të lejojnë qasjen te lideri i Ennahdas i burgosur

Rania R.a. Abushamala
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Ekipi mbrojtës i liderit të burgosur të Ennahdas, Rached Ghannouchi, kërkoi që autoritetet tuniziane "menjëherë" të bëjnë publike gjendjen e tij shëndetësore dhe t'u lejojnë avokatëve dhe familjes së tij ta vizitojnë, mes shqetësimeve për mirëqenien e tij, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në Facebook me titullin "11 ditë zhdukje e detyruar", ekipi mbrojtës tha se asnjë nga avokatët apo anëtarët e familjes së Ghannouchit nuk ka mundur ta vizitojë ose të kontaktojë atë.
Ekipi përmendi "informacione kontradiktore për gjendjen dhe vendndodhjen e tij", duke theksuar se nuk ka pasur asnjë sqarim zyrtar për vendndodhjen ose gjendjen e tij shëndetësore.
Ai tha se mohimi i vazhdueshëm i vizitave, veçanërisht duke pasur parasysh moshën e avancuar dhe gjendjen shëndetësore të Ghannouchit, përbënte "një episod të ri keqtrajtimi" dhe shkelte të drejtat e tij themelore si i burgosur.
Këto përfshijnë "të drejtën e tij për të komunikuar me avokatët dhe familjen e tij dhe për të marrë kujdesin e duhur mjekësor", shtoi ai.
Ekipi mbrojtës tha se kufizimet përbënin gjithashtu "një shkelje të qartë të ligjeve tuniziane dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti tunizian".
Ai kërkoi "zbulimin e menjëhershëm të gjendjes së tij shëndetësore" dhe bëri thirrje që avokatëve dhe familjes së tij t'u lejohet ta vizitojnë "pa vonesë".
Ekipi mbrojtës i mbajti autoritetet tuniziane "plotësisht përgjegjëse për sigurinë e tij dhe për çdo dëm që mund t'i ndodhë atij".
Deri në orën 13:40 GMT nuk kishte pasur asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet tuniziane.