Ekipi akrobatik “Yjet Turke” tërheq mijëra spektatorë në Ditët e Forcave Ajrore të Belgjikës

Dursun Aydemir, Selen Valente Rasquinho
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
Ekipi akrobatik “Yjet Turke” i Forcave Ajrore të Turqisë ka tërhequr mijëra shikues me një demonstrim mbresëlënës prej 45 minutash gjatë Ditëve të Forcave Ajrore të Belgjikës, raporton Anadolu.
Duke fluturuar me shtatë avionë NF-5 Freedom Fighter, ekipi realizoi performancën më të gjatë të eventit në bazën ajrore në Florennes, ndërsa demonstrimi u shoqërua me njoftime në gjuhën angleze, frënge, holandeze dhe turke.
Pas shfaqjes, pilotët u takuan me vizitorë turq dhe të huaj që morën pjesë në aktivitet.
Në mesin e të pranishmëve ishin ambasadori i Turqisë në Bruksel, Barıs Tantekin, konsulli i përgjithshëm Onur Sevim dhe oficerë ushtarakë belgë.
Duke folur për Anadolu, ambasadori Tantekin theksoi se Turqia dhe Belgjika janë vende mike dhe aleate me bashkëpunim të fortë, duke përmendur edhe vizitën e fundit të një misioni ekonomik belg në Turqi të udhëhequr nga Mbretëresha Mathilde.
Ai shtoi se performanca u realizua falë përpjekjeve të pilotëve, teknikëve dhe personelit logjistik, ndërsa theksoi se rreth 300 mijë anëtarë të komunitetit turk në Belgjikë ndihen krenarë për këtë paraqitje.