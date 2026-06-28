Ekipet turke të kërkim-shpëtimit nisin punën në Venezuelë

Muhammed Emin Canik
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
Ekipet turke të kërkim-shpëtimit kanë nisur sot operacionet në Venezuelë pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën vendin, rapoton Anadolu.
Ekipet nga Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave të Turqisë (AFAD) dhe Forcat e Armatosura Turke mbërritën në La Guaira, një nga zonat më të goditura nga tërmetet.
Ekipet u drejtuan drejt lagjes La Paez pasi morën raportime se mund të ketë ende persona të gjallë nën rrënojat e një ndërtese 14-katëshe të shembur.
Operacionet e kërkim-shpëtimit po zhvillohen në koordinim me ekipet ndërkombëtare që punojnë në rajon.
Banorët thanë se ndërtesa e shembur kishte 43 apartamente, prej të cilave 41 ishin të banuara.
Ata gjithashtu thanë se disa persona ishin nxjerrë më parë të gjallë nga rrënojat dhe se një prej të shpëtuarve kishte dhënë informacione për persona të tjerë që mund të jenë ende të bllokuar nën mbeturina.
Të mërkurën në mbrëmje, Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së raportoi se dy tërmete goditën Venezuelën me një interval prej 39 sekondash, me magnituda 7.2 dhe 7.5 ballë.
Tërmetet shkaktuan shembje ndërtesash në kryeqytetin Karakas dhe në disa shtete, përfshirë Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo dhe Falcon.
Sipas autoriteteve venezuelase, numri i të vdekurve është rritur në 1.430.