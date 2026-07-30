Egjipti konfirmon se droni shkaktoi zjarr në 2 anije në portin Damietta

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Egjipti konfirmoi të enjten se një dron shkaktoi zjarr në dy anije në portin Damietta në bregdetin e Mesdheut, një ditë pasi zjarri u vu nën kontroll, transmeton Anadolu.
“Pasi zjarri që preku dy anije në Portin Damietta më 29 korrik 2026, u vu nën kontroll, hetimet paraprake nga autoritetet përkatëse zbuluan se incidenti ishte shkaktuar nga një dron”, tha kabineti egjiptian në një deklaratë.
Ai tha se asnjë palë nuk e kishte marrë përgjegjësinë për incidentin.
Autoritetet po vazhdojnë hetimet e tyre për të përcaktuar rrethanat e incidentit dhe për të marrë masat e nevojshme “për të mbrojtur interesat e Egjiptit dhe sigurinë kombëtare”, shtohet në deklaratë.
Konfirmimi erdhi një ditë pasi një shpërthim goditi një objekt magazinimi lundrues të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në pronësi dhe operim të SHBA-së, me flamur të Ishujve Marshall në portin Damietta të Egjiptit, sipas firmës së rrezikut detar Ambrey.
Të mërkurën, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u zotua për një përgjigje "shumë të ashpër" pasi një dron goditi një cisternë LNG në pronësi të SHBA-së në Egjipt.