Egjipti i kërkon SHBA-së të përshpejtojë vendosjen e forcës stabilizuese në Gaza

Şahin Demir
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Egjipti i ka bërë thirrje SHBA-së të përshpejtojë vendosjen e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) në Rripin e Gazës, të sigurojë dërgimin e plotë të ndihmës humanitare dhe të përmbushë angazhimet e mbetura të fazës së parë të planit të Gazës të presidentit amerikan, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Thirrja u bë gjatë një takimi mes ministrit egjiptian të Punëve të Jashtme, Badr Abdelatty dhe sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, në margjinat e Takimit të Ministrave të Jashtëm të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në Manila të Filipineve.
Ministria e Punëve të Jashtme e Egjiptit njoftoi se Abdelatty theksoi nevojën për nisjen sa më të shpejtë të komitetit palestinez të ngarkuar me administrimin e Gazës dhe për ndalimin e shkeljeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, me qëllim uljen e tensioneve dhe rikthimin e stabilitetit rajonal.
Takimi u zhvillua në të njëjtën kohë kur transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se rreth 30 oficerë marokenë kishin zhvilluar një vizitë në terren në Gaza, në kuadër të përgatitjeve për pjesëmarrjen e Marokut në ISF.
Më 15 korrik, Maroku njoftoi se do të kontribuojë me oficerë, policë dhe pjesëtarë të xhandarmërisë, si dhe do të ngrejë një spital fushor në enklavën palestineze.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi forcën e përkohshme ndërkombëtare në nëntor të vitit 2025 përmes Rezolutës 2803, duke mbështetur planin e Trumpit për t’i dhënë fund luftës izraelite, e cila ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 73.000 personave, si dhe për administrimin e periudhës kalimtare në Gaza.
Megjithatë, sipas KAN, Izraeli ende nuk ka dhënë miratimin përfundimtar për vendosjen e kësaj force.
Lidhur me Iranin, ministria egjiptiane tha se Abdelatty dhe Rubio shkëmbyen mendime mbi zhvillimet rajonale dhe përpjekjet për uljen e tensioneve, duke rikonfirmuar rëndësinë e respektimit të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar mes Washingtonit dhe Teheranit muajin e kaluar.
Dy diplomatët diskutuan gjithashtu mënyrat për rifillimin e negociatave mes SHBA-së dhe Iranit dhe arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.
Ata trajtuan edhe zhvillimet në Bririn e Afrikës, ku Abdelatty theksoi rëndësinë e respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve të rajonit, duke kundërshtuar çdo masë që mund të cenojë stabilitetin rajonal.
Zyrtarët shqyrtuan gjithashtu çështjet e sigurisë ujore, ndërsa Egjipti përsëriti thirrjen për respektimin e së drejtës ndërkombëtare që rregullon burimet ujore ndërkufitare dhe hodhi poshtë masat e njëanshme, duke riafirmuar njëkohësisht angazhimin për forcimin e partneritetit strategjik mes Kajros dhe Washingtonit.