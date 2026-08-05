Egjipti i bën presion Izraelit që të rihapë pikën kufitare Rafah për mallrat

Lina Altawell
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Egjipti po bën presion për rihapjen e pikës kufitare Rafah me Gazën për të lejuar mallrat në enklavë, njoftoi sot Autoriteti i Transmetimit izraelit, transmeton Anadolu.
"Në të kundërt, Izraeli këmbëngul në kufizimin e hyrjes së mallrave në vendkalimin 'Kerem Shalom', i cili është nën kontrollin e tij", tha transmetuesi.
Institucioni i sigurisë dhe lidershipi politik i Izraelit kanë informuar SHBA-në dhe Nikolay Mladenov, përfaqësuesin e lartë të Këshillit të Paqes, për qëndrimin e tyre të unifikuar "për të mos lejuar hyrjen e mallrave në Rripin e Gazës, përveçse nëpërmjet kalimit Kerem Shalom", tha transmetuesi duke cituar një burim të paidentifikuar izraelit.
Më 2 shkurt, Izraeli rihapi anën palestineze të vendkalimit Rafah, të cilin e ka pushtuar që nga maji 2024, në një bazë të kufizuar dhe nën kufizime të rrepta. Pas një mbylljeje prej gati 20 ditësh pas shpërthimit të luftës amerikano-izraelite kundër Iranit më 28 shkurt, Izraeli rihapi vendkalimin më 19 mars sipas mekanizmit të mëparshëm operativ dhe me kufizime të rrepta.
Vendkalimi aktualisht funksionon në një bazë të kufizuar vetëm për këmbësorët. Dhjetra pacientë, palestinezë të plagosur dhe raste të tjera humanitare lejohen të largohen me ndërprerje nën monitorimin dhe kufizimet e rrepta izraelite.
Mijëra palestinezë në Gaza janë ende në pritje të lejes për të udhëtuar për trajtim mjekësor. Egjipti nuk e kishte komentuar zyrtarisht raportin e transmetuesit izraelit.
Para gjenocidit të Izraelit në Gaza, qindra palestinezë udhëtonin çdo ditë përmes Rafahut në Egjipt ndërsa qindra të tjerë u kthyen në enklavë. Kalimi u operua nga Ministria e Brendshme e Gazës dhe autoritetet egjiptiane pa ndërhyrjen e Izraelit.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, mbi 73 mijë palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 173 mijë janë plagosur ndërsa 90 për qind e infrastrukturës civile të enklavës është shkatërruar.