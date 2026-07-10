Egjipti dhe Katari bëjnë thirrje për diplomaci dhe ulje të tensioneve në Gji

Mohammad Sio
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Ministrat e Jashtëm të Egjiptit dhe Katarit theksuan sot nevojën për të frenuar përshkallëzimin e tensioneve rajonale dhe për të parandaluar zgjerimin e konfliktit, tha Ministria e Jashtme e Egjiptit, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të ministrisë, ministri i Jashtëm egjiptian Badr Abdelatty dhe homologu i tij i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani diskutuan mbi zhvillimet e fundit rajonale gjatë një bisede telefonike si pjesë e koordinimit të vazhdueshëm midis dy vendeve.
Ministrat nënvizuan rëndësinë e frenimit të tensioneve dhe parandalimit të përshkallëzimit të mëtejshëm në të gjithë rajonin.
Ata u kërkuan të gjitha palëve që t'i japin përparësi diplomacisë dhe dialogut dhe t'u kthehen negociatave për të zbatuar memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar midis SHBA-së dhe Iranit, si një hap drejt arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare që do të ndihmojë në uljen e tensioneve dhe forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal.
Abdelatty tha se Egjipti dënon sulmet e fundit që synojnë disa shtete të Gjirit dhe Jordaninë, duke theksuar nevojën për të respektuar sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të atyre vendeve dhe të të gjitha shteteve të Gjirit.
Muajin e kaluar, Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi nën ndërmjetësimin pakistanez që synon t'i japë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje. Megjithatë, të dyja palët shkëmbyen sulme gjatë dy ditëve të fundit mes përshkallëzimit pas sulmeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Teherani nisi një seri sulmesh të enjten ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt, Katar dhe Jordani si hakmarrje për ditën e dytë të sulmeve të SHBA-së gjatë natës.