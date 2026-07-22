Egjipti akuzon Etiopinë për "politizimin" e operacionit të Digës së Rilindjes së Madhe Etiopiane

Mohammad Sio
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Egjipti akuzoi Etiopinë të hënën për funksionimin e Digës së Rilindjes së Madhe Etiopiane (GERD) në lumin Nil në një mënyrë "të politizuar" përmes masave të njëanshme që kanë prekur Egjiptin dhe Sudanin.
Komentet u bënë nga ministri i Jashtëm egjiptian, Badr Abdelatty gjatë një konference të përbashkët shtypi në Kajro me ministren e Jashtme të Mozambikut, Manuela Lucas.
Abdelatty e përshkroi sigurinë e ujit si një çështje "ekzistente" për Egjiptin dhe një prioritet kombëtar, duke thënë se "nuk mund të rrezikohet".
Ai tha se Egjipti ka paralajmëruar vazhdimisht se Etiopia e ka zhvilluar digën përmes masave të njëanshme që shpërfillin ligjin ndërkombëtar dhe parimin e koordinimit paraprak, duke shtuar se "Etiopia, si një vend në rrjedhën e sipërme, nuk mund të veprojë në mënyrë të njëanshme".
Ai akuzoi Etiopinë për menaxhimin e digës në një mënyrë "të politizuar" pa koordinim paraprak me dy vendet e poshtme, Egjiptin dhe Sudanin, duke paralajmëruar se veprime të tilla kanë pasur "pasoja shumë negative".
Sipas Abdelatty, mbajtja e fundit e ujit në Etiopi pa koordinim paraprak bëri që nivelet e ujit në Sudan të bien ditët e fundit, duke ndikuar në disponueshmërinë e ujit për komunitetet sudaneze.
Ai theksoi se Egjipti "nuk është kundër të drejtës së Etiopisë për zhvillim, me kusht që të mos dëmtojë Sudanin apo Egjiptin".
Egjipti dhe Sudani kanë qenë prej kohësh në mosmarrëveshje me Etiopinë për mbushjen dhe funksionimin e Digës së Rilindjes së Madhe Etiopiane, të cilën Etiopia filloi ta ndërtonte në vitin 2011 dhe e inauguroi zyrtarisht në shtator 2025.
Kajro dhe Khartoum kanë bërë thirrje për një marrëveshje trepalëshe ligjërisht të detyrueshme që rregullon mbushjen dhe funksionimin e digës përpara se procesi të përfundojë.