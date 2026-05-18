Darren Lyn
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Kompania për menaxhimin e reputacionit me seli në New York "Terakeet" u pagua me 6 milionë dollarë nga Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) për të përmirësuar imazhin e ambasadorit të Emirateve në Washington, i cili ishte i lidhur me trafikimin seksual, transmeton Anadolu.
Në vitin 2017, "The Intercept" publikoi një ekspozim rreth Yousef al-Otaiba-s që e lidhte atë me punonjësit e seksit dhe trafikantët. Sipas "The New York Times", Terakeet dërgoi një menaxher nga selia e saj në Syracuse, New York në Washington DC., në vitin 2019 për të filluar kontrollin e dëmeve.
"Terakeet" u përqendrua në optimizimin e kërkimeve në Google në një përpjekje për të promovuar turizmin në EBA dhe përfundimisht për të fshirë historitë që lidhen me lidhjet e dyshuara të Otaiba-s me trafikimin seksual.
"Terakeet" fillimisht krijoi një faqe interneti personale për Otaiba-n, pastaj "përdori një emër redaktori anonim të quajtur VentureKit për të krijuar një llogari mashtruese me kukulla çorape "Quorum816", për të shtuar informacion pozitiv rreth Al-Otaiba-s në faqen e tij në Wikipedia në vitin 2020".
Informacioni mbi Otaiba-n u hoq përfundimisht nga Wikipedia dhe u rikthye në formatin e tij origjinal, por shkrimtarët e përmbajtjes së kompanisë kishin filluar tashmë të ndryshonin narrativën rreth tij duke krijuar disa profile që theksonin aftësitë e tij udhëheqëse.
Ekipi më pas dërgoi profilin e tij në institucione me të cilat ambasadori kishte lidhje, përfshirë Institutin Milken, Lojërat Olimpike Speciale dhe shkollën "Harvard Kennedy". Misioni i kompanisë "Terakeet" ishte të largonte historinë dëmtuese të lidhjeve të dyshuara të Otaiba-s me trafikimin seksual nga faqja e parë e rezultateve të kërkimit në Google.
Lidhjet që kanë të bëjnë me Otaiba-n u shpërndanë përmes profileve që përmbanin lidhje me blogje të favorshme në lidhje me Emiratet të shkruara nga stafi i "Terakeet", duke u dhënë profileve autoritet shtesë dhe duke i shtyrë ato lart në linjën e kërkimit në Google, sipas "Times".
Deri në vitin 2023, strategjia e "Terakeet" kishte arritur qëllimin e saj, me "Times" që raportoi se "historia e Intercept-it ishte zhytur në faqen 2 në rezultatet e kërkimit në Google" dhe se "sot për shumicën e përdoruesve, ajo mbetet në faqen 5".
"Terakeet" vazhdon të punojë me Otaiba-n për të mbajtur reputacionin e tij pozitiv në internet. "Times" tha se Otaiba nuk pranoi të komentojë përtej konfirmimit se "Terakeet" kishte punuar për Emiratet.
Kompania ka bërë gjithashtu marrëveshje fitimprurëse me klientë të tjerë të profilit të lartë që kanë rënë nga duart e tyre, përfshirë ish-drejtoreshën ligjore në "Goldman Sachs", Kathryn Ruemmler, e cila dha dorëheqje nga posti i saj pasi dokumentet zbuluan se ajo kishte lidhje personale me autorin e dënuar të abuzimit seksual, Jeffrey Epstein.