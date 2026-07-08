EASA u kërkon linjave ajrore të shmangin hapësirën ajrore të Iranit dhe Irakut pas sulmeve amerikane

Mücahithan Avcıoğlu
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Agjencia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian (EASA) u ka thënë linjave ajrore të shmangin operimin në hapësirën ajrore të Iranit dhe Irakut deri më 31 gusht, pas sulmeve të fundit të SHBA-së ndaj Iranit dhe komenteve të Presidentit Donald Trump që ngritën shqetësime për përshkallëzimin e ripërtërirë ushtarak, transmeton Anadolu.
EASA tha të mërkurën se ka rishikuar këshillat e BE-së për zonat e konfliktit për operatorët ajrorë në Lindjen e Mesme në koordinim me Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare të BE-së në përgjigje të zhvillimeve të fundit në rajon.
Agjencia tha se Grupi i Integruar i Vlerësimit të Rrezikut të Sigurisë së Aviacionit të BE-së vendosi të mos e zgjasë Buletinin ekzistues të Informacionit për Zonat e Konfliktit (CZIB) që mbulon Lindjen e Mesme dhe Gjirin, i cili skadon më 8 korrik.
Buletini më i gjerë u zëvendësua nga një shënim informativ i dedikuar për Lindjen e Mesme dhe Gjirin, duke përshkruar rreziqet e mbetura të nivelit të mesëm në të gjithë rajonin.
EASA gjithashtu lëshoi CZIB të veçanta për Iranin, Irakun dhe Libanin, duke theksuar rreziqet e larta të mbetura në hapësirën ajrore të prekur.
Paralajmërimi i mëparshëm i agjencisë mbulonte Lindjen e Mesme dhe Gjirin më gjerësisht dhe kishte përfshirë Libanin, ndërsa këshillonte gjithashtu linjat ajrore të tregonin kujdes në hapësirën ajrore të Bahreinit, Kuvajtit, Izraelit, Jordanisë, Katarit, Omanit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite.
Rishikimi vjen pas marrëveshjeve të armëpushimit dhe asaj që EASA e përshkroi si një ulje të përgjithshme të tensioneve afatshkurtra, por agjencia mbajti paralajmërime më të rrepta specifike për vendin ku rreziqet mbeten të larta.
Përditësimi erdhi pasi SHBA-të nisën sulme të reja ndaj Iranit dhe Trump tha se armëpushimi me Teheranin kishte "mbaruar", duke rritur shqetësimet se rajoni mund të përballet me konflikt të ripërtërirë.
Komisioni Evropian, EASA dhe shtetet anëtare do të vazhdojnë të monitorojnë nga afër situatën për të vlerësuar kërcënimet dhe rreziqet në zhvillim për operatorët e avionëve të BE-së, duke përfshirë çdo rritje ose ulje të rrezikut, tha agjencia.