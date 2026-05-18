E përditshmja belge zbulon përpjekjet e Izraelit për të ndikuar në 2 raste gjyqësore kundër zyrtarëve të tij

İlayda Çakırtekin
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
E përditshmja belge "Le Soir" raportoi sot mbi përpjekjet e Izraelit për të ndikuar në rrjedhën gjyqësore të dy çështjeve të ngritura në Belgjikë kundër zyrtarëve të lartë izraelitë, transmeton Anadolu.
Media tha se hetimi i saj, i kryer me Konsorciumin Evropian të Bashkëpunimeve Investigative (EIC) nën titullin "Dosjet e Izraelit", u bazua në dhjetëra dokumente konfidenciale të rrjedhura nga brenda administratës izraelite.
Sipas raportit, dokumentet detajojnë përpjekjet e Izraelit për të rrëzuar dy çështje të ngritura në Belgjikë sipas ligjit universal të juridiksionit të vendit, i cili lejon ndjekjen penale të shkeljeve të dyshuara të së drejtës ndërkombëtare humanitare të kryera jashtë vendit.
Një ankesë, e paraqitur në qershor 2010 nga avokatët që përfaqësonin një mjek belgo-palestinez të identifikuar si E.O., kishte të bënte me shkatërrimin e tokës në Gaza gjatë operacionit "Plumbi i Kapur" të Izraelit. Ankesa synonte 14 figura të larta izraelite, përfshirë ish-kryeministrat Ehud Olmert dhe Ehud Barak, raportoi "Le Soir".
Një ankesë e dytë u paraqit nga avokati Joke Callewaert në nëntor 2010 në emër të katër pjesëmarrësve belgë në një flotilje humanitare të kapur nga ushtarët izraelitë në një operacion që la nëntë persona të vdekur. Ish-ministri i Mbrojtjes Ehud Barak, një gjeneral izraelit dhe një zëvendësadmiral u akuzuan për shkelje të rënda, sipas raportit.
"Le Soir" tha se çështja e parë mbetet nën hetim ndërsa e dyta u pushua në dhjetor 2024.
Raportohet se Izraeli u angazhua në "diplomacinë gjyqësore" ndaj magjistratëve, diplomatëve dhe zyrtarëve politikë belgë, përfshirë ish-kryeministrin Charles Michel, për shkak të shqetësimeve në lidhje me rastet.
Më tej shtohet se përfaqësuesit izraelitë kërkuan informacion në lidhje me hetimet në vazhdim përmes një ekipi avokatësh belgë të udhëhequr nga Michele Hirsch.