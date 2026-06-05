E dërguara e OKB-së do të vizitojë Qipron, Turqinë dhe Greqinë për bisedime mbi çështjen e Qipros

Diyar Güldoğan
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, ka bërë të ditur se e dërguara personale e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së për Qipron, Maria Angela Holguin, do të udhëtojë javën e ardhshme në Qipro për takime me liderët e komuniteteve greko-qipriote dhe turko-qipriote, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të avancuar dialogun mbi ndarjen afatgjatë të ishullit, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët, Dujarric tha se Holguin do të jetë në Qipro nga 7 deri më 14 qershor, ku është planifikuar të zhvillojë konsultime me liderët e të dy komuniteteve.
Ai shtoi se Holguin gjithashtu do të udhëtojë në Turqi dhe Greqi si pjesë e konsultimeve të saj rajonale.
“Veçmas, më 8 qershor, për të diskutuar një rrugë përpara për Qipron, ajo do të udhëtojë në Ankara dhe Athinë për takime dhe konsultime të mëtejshme”, tha Dujarric.
Qiproja mbetet e përfshirë në një mosmarrëveshje dekadash midis turko-qipriotëve dhe greko-qipriotëve, pavarësisht përpjekjeve të shumta diplomatike të OKB-së për një zgjidhje gjithëpërfshirëse.