Dyshohet se një dron shkeli hapësirën ajrore të Finlandës

İlayda Çakırtekin
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Autoritetet finlandeze vunë re një dron të mundshëm në hapësirën ajrore të vendit mbi rajonin jugor Uusimaa sot herët, transmeton Anadolu.
"Një alarm rreziku është lëshuar për Uusimaa në lidhje me dronët. Masat zyrtare janë duke u ndërmarrë. Forcat e Mbrojtjes kanë intensifikuar mbikëqyrjen dhe aftësitë e tyre kundërsulmuese", shkroi kryeministri finlandez, Petteri Orpo në platformën amerikane të mediave sociale X.
Deklarata e tij erdhi pasi Departamenti i Shpëtimit i Qytetit të Helsinkit njoftoi në X se "një mjet ajror pa pilot potencialisht i rrezikshëm" mund të lëvizë në hapësirën ajrore. Ai u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë brenda "derisa të shpallet fundi i situatës së rrezikut".
Trafiku ajror në aeroportin Helsinki-Vantaa thuhet se ishte i kufizuar, duke shkaktuar vonesa dhe anulime të fluturimeve vendase, sipas transmetuesit publik Yle.
Forcat e mbrojtjes thuhet se riafirmuan se menjëherë i përmirësuan aftësitë e tyre të mbikëqyrjes dhe reagimit pas marrjes së informacionit, duke nënvizuar se zona e synuar e pritur do të ishte midis Helsinkit dhe Porvoo-s.
Megjithatë, ata thanë se Finlanda aktualisht nuk po përballet me kërcënim të drejtpërdrejtë ushtarak. Pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë në shkurt të vitit 2022, Finlanda aplikoi dhe u anëtarësua në NATO në prill të vitit 2023.
Me 1.343 kilometra, Finlanda ka kufirin më të gjatë të çdo shteti anëtar të NATO-s me Rusinë.
Kufijtë e tjerë të saj janë me vendet e tjera anëtare të NATO-s, Norvegjinë dhe Suedinë.