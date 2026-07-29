Dy vjet pas vendimit të GJND-së, OKB-ja thotë se dhuna e kolonëve dhe aneksimi në Bregun Perëndimor “po përkeqësohen”

Beyza Binnur Dönmez
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Dy vjet pasi Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) vendosi të paligjshme praninë e Izraelit në territorin e pushtuar palestinez, zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut paralajmëroi të mërkurën se dhuna e kolonëve izraelitë dhe aneksimi në Bregun Perëndimor të pushtuar janë intensifikuar, transmeton Anadolu.
“Dhuna nga kolonët dhe aneksimi në rritje i territorit palestinez në Bregun Perëndimor vetëm sa po përkeqësohet”, tha në një deklaratë zëdhënësja e Zyrës së OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Ravina Shamdasani.
Ajo tha se që nga e enjtja e kaluar, tetë palestinezë, duke përfshirë një djalë, dhe dy anëtarë të ushtrisë izraelite janë vrarë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Shamdasani tha se kolonët izraelitë dhe forcat e sigurisë, "shpesh duke vepruar së bashku", kanë sulmuar komunitetet palestineze, kanë sulmuar familjet, kanë shkatërruar dhe konfiskuar prona dhe kanë djegur xhami.
Kufizimet e lëvizjes "tani janë më të forta", tha ajo, duke i penguar palestinezët të kenë akses në shërbimet thelbësore.
Zyra e të drejtave të njeriut shprehu alarmin për njoftimin e qeverisë izraelite për planet për të zgjeruar më tej vendbanimet dhe postat, si dhe ato që i përshkroi si thirrje të hapura nga udhëheqësit izraelitë për hakmarrje dhe ndëshkim kolektiv kundër komuniteteve palestineze.
Ai gjithashtu shprehu shqetësimin për kërcënimet për "ta kthyer Bregun Perëndimor në një Gazë tjetër".
Duke e quajtur situatën aktuale të paprecedentë, Shamdasani tha se sulmet nga kolonët izraelitë dhe ngritja e vendbanimeve dhe postave kanë arritur "një nivel të lartë historik".
Zëdhënësi u kërkoi shteteve të treta që "të veprojnë urgjentisht dhe në unison" për të ndalur vrasjen dhe shpronësimin e vazhdueshëm të palestinezëve dhe për t'i dhënë fund pushtimit izraelit.