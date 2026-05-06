Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Dy ushtarë izraelitë u plagosën në një sulm me dron në Libanin jugor, tha ushtria izraelite të mërkurën, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria izraelite tha se Hezbollahu lëshoi dronë shpërthyes dhe disa raketa drejt forcave të saj në Libanin jugor, duke plagosur dy ushtarë.
Ushtria izraelite gjithashtu pretendoi se avionët luftarakë kapën një "objektiv ajror armiqësor" nga Libani përpara se të hynte në hapësirën ajrore izraelite.
Hezbollahu, nga ana e saj, tha se kreu tre sulme duke përdorur dronë dhe predha artilerie që synonin dy grumbullime ushtarësh izraelitë dhe një qendër komande të sapokrijuar në Libanin jugor.
Grupi tha se sulmet erdhën "në mbrojtje të Libanit dhe popullit të tij, dhe në përgjigje të shkeljeve izraelite të armëpushimit dhe sulmeve që synonin fshatrat në Libanin jugor që rezultuan në viktima civile".
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke i bërë jehonë shkatërrimit të saj shumëvjeçar të Gazës.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë të paktën 2.704 persona dhe kanë plagosur 8.311 të tjerë, si dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milionë, rreth një të pestën e popullsisë, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, duke përfshirë disa që i ka mbajtur për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024, dhe ka përparuar rreth 10 kilometra (6.2 milje) brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.