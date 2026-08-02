Dy të vrarë pasi droni ukrainas godet një ndërtesë banimi në rajonin Saratov të Rusisë

Elena Teslova
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
Dy persona u vranë pasi një dron ukrainas goditi një ndërtesë banimi në rajonin Saratov të Rusisë gjatë një prej sulmeve ajrore më të mëdha të natës të këtij viti, njoftuan autoritetet ruse të dielën, transmeton Anadolu.
Guvernatori i rajonit, Roman Busargin, tha në platformën ruse të medias sociale Max se droni goditi një ndërtesë shumëkatëshe banimi, duke shkaktuar vdekjen e dy personave.
Në rajonin Samara, guvernatori Vyacheslav Fedorishchev tha se dronët ukrainas goditën një depo të Wildberries, kompanisë më të madhe të shitjeve onlajn në Rusi.
Shërbimi për shtyp i kompanisë tha se sulmi shkaktoi zjarr, por sipas informacioneve paraprake nuk pati viktima.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha në Telegram se forcat e saj goditën gjithashtu rafinerinë e naftës Ufa, e operuar nga kompania Bashneft.
Radiy Khabirov, guvernatori i rajonit rus Bashkortostan, tha se mbrojtja ajrore zmbrapsi një sulm të gjerë me dronë që kishte në shënjestër objekte industriale në rajon.
Sipas Khabirovit, u rrëzuan 25 dronë, ndërsa një zjarr shpërtheu në një zonë industriale në Ufa pasi mbetjet e një droni të rrëzuar ranë në atë zonë. Nuk pati raportime për viktima.
Ushtria ukrainase tha gjithashtu se ka goditur një depo nafte në rajonin Kaluga të Rusisë dhe një objekt të përdorur për lëshimin e dronëve sulmues në rajonin Bryansk. Autoritetet ruse nuk i komentuan menjëherë këto pretendime.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha gjithashtu se forcat e saj kryen gjatë natës sulme me armë precize të lëshuara nga ajri dhe dronë sulmues kundër objektivave të lidhura me ushtrinë në Ukrainë.
Ministria tha se sulmet goditën depozita karburanti që furnizonin ushtrinë ukrainase në portin e Odesës, një rimorkiator në portin e Mykolaivit, për të cilin pretendoi se ishte përshtatur për përdorim me dronë detarë, si dhe një anije mallrash në Detin e Zi, rreth 8 kilometra në lindje të Zatokës, që sipas saj transportonte ngarkesë ushtarake.
Ministria ruse tha gjithashtu se mbrojtja ajrore e vendit shkatërroi 635 dronë ukrainas gjatë natës, duke e cilësuar sulmin si një nga sulmet më të mëdha me dronë që nga fillimi i vitit.
Verifikimi i pavarur i këtyre pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim.