Dy të vrarë nga sulmi izraelit me dron në jug të Libanit disa orë pas shpalljes së armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Dy persona u vranë të premten në një sulm izraelit me dron në jug të Libanit, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA, vetëm disa orë pas armëpushimit të shpallur nga SHBA-ja midis Izraelit dhe Hezbollahut, transmeton Anadolu.
Sulmi kishte në shënjestër një motoçikletë në rrugën Zibdin–Nabatieh, tha agjencia.
Më herët të premten, ushtria izraelite kreu më shumë se 106 sulme në gjithë Libanin, duke vrarë 47 persona dhe duke plagosur 97 të tjerë, sipas një përllogaritjeje nga Anadolu bazuar në të dhënat zyrtare libaneze.