Dy të vrarë në sulmin izraelit në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit

Mohammad Sıo
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Dy persona u vranë në një sulm ajror izraelit në një qytet në jug të Libanit sot herët, pavarësisht një armëpushimi në vazhdim, tha Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA), ministria tha se sulmi kishte në shënjestër lagjen Touline në qytetin Marjayoun, duke rezultuar në dy viktima.
Më herët gjatë ditës, NNA tha se avionët luftarakë izraelitë goditën një shtëpi në Touline, të ndjekur nga granatimet me artileri në zonë. Sulme të tjera ajrore kishin në shënjestër qytetin Kherbet Selm.
Sulmet erdhën disa orë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi se një armëpushim midis Izraelit dhe Libanit ishte zgjatur me tre javë pas bisedimeve në nivel ambasadorësh në Shtëpinë e Bardhë.
Armëpushimi 10-ditor i ndërmjetësuar nga SHBA-të, i cili hyri në fuqi më 16 prill, ishte planifikuar të skadonte të dielën. Që nga 2 marsi, sulmet e zgjeruara izraelite ndaj Libanit kanë vrarë më shumë se 2.200 njerëz dhe kanë zhvendosur mbi 1 milion, sipas autoriteteve libaneze.