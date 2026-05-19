Dy të vdekur nga një virus i rrallë i transmetuar nga mushkonjat në Territorin Verior të Australisë

Islam Uddin
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Dy persona kanë vdekur nga encefaliti i Luginës Murray (MVE) në Alice Springs gjatë dy muajve të fundit, duke nxitur paralajmërime të reja shëndetësore në të gjithë Territorin Verior të Australisë, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Një zëdhënës i Departamentit të Shëndetësisë së Territorit Verior konfirmoi se vdekjet ndodhën në prill dhe maj, por nuk dha detaje të mëtejshme për viktimat, sipas ABC News.
Paralajmërimi erdhi pasi virusi u zbulua tek mushkonjat në Darwin më herët këtë muaj, duke nxitur një këshillim për shëndetin publik. Encefaliti i Luginës Murray është një sëmundje e rrallë, por potencialisht fatale, e transmetuar nga mushkonjat përmes pickimeve të mushkonjave të infektuara.
Zyrtarët shëndetësorë thanë se infeksionet kanë më shumë gjasa të ndodhin midis shkurtit dhe qershorit ndërsa rastet zakonisht arrijnë kulmin nga marsi deri në maj. Simptomat përfshijnë dhimbje të forta koke, temperaturë, të përziera, të vjella, dhimbje muskujsh, përgjumje, konfuzion dhe kriza.
Autoritetet u bënë thirrje banorëve dhe vizitorëve në të gjithë territorin të marrin masa paraprake, përfshirë përdorimin e repelentëve kundër insekteve që përmbajnë DEET ose picaridin, veshjen e rrobave mbrojtëse, sigurimin që tendat të jenë të mbrojtura nga mushkonjat gjatë kampimit dhe shmangien e zonave me shumë mushkonja, veçanërisht pas perëndimit të diellit.