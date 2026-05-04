Dy të vdekur dhe disa të lënduar pasi një makinë përplas turmën në Lajpcig të Gjermanisë

Ayhan Şimşek
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
I dyshuari për incidentin me makinë në qytetin lindor gjerman të Lajpcigut është një 33-vjeçar gjerman, raportojnë mediat duke cituar autoritetet, transmeton Anadolu.
“Është një sulmues i tërbuar”, tha ministri i Brendshëm i Saksonisë Armin Schuster në Lajpcig.
Prokurorja e Përgjithshme e Lajpcigut Claudia Laube përsëriti se incidenti po trajtohet si sulm i qëllimshëm. Nuk ka indikacione për “ndonjë interpretim tjetër” dhe as shenja për pjesëmarrje të personave të tjerë.
Të paktën dy persona humbën jetën dhe disa të tjerë u lënduan të hënën kur një makinë u përplas me këmbësorë në qytetin lindor gjerman të Lajpcigut, thanë autoritetet.
Shoferi i dyshuar për sulmin është dorëzuar pa rezistencë. “Ne e arrestuam të dyshuarin brenda automjetit”, tha shefi i policisë së Lajpcigut Rene Demmler.
I dyshuari është gjithashtu i njohur nga policia, raportoi transmetuesi privat “n-tv” duke cituar burime të sigurisë.
Dëshmitarët thanë se makina lëvizte me shpejtësi të madhe përgjatë rrugës Grimmaische Strasse, një rrugë tregtare në qendër të qytetit, përpara se të përplasej me këmbësorët. Policia rrethoi pjesë të sheshit Augustusplatz dhe zonën përreth në qendër të qytetit, ndërsa ekipet e emergjencës ndërhynë për të ndihmuar të lënduarit dhe për të siguruar zonën.