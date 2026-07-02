Dy të vdekur dhe dhjetëra të lënduar nga zjarri në një spital në Gjermani

Oliver Towfigh Nia
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Të paktën dy persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 30 të tjerë janë lënduar pas një zjarri që ka shpërthyer në strukturën e çatisë së një spitali në qytetin verior gjerman Ludwigslust në orët e para të së enjtes, raportorjnë mediat lokale duke cituar policinë, transmeton Anadolu.
Sipas informacionit të siguruar nga gazeta BILD, në momentin e zjarrit në ndërtesë ndodheshin 82 pacientë. Zjarri ka shpërthyer në një seksion të spitalit Helene-von-Bulow-Klinikum.
Gazeta "Nordkurier" raportoi se zjarri dyshohet të ketë nisur në konstruksionin e çatisë së ndërtesës së radiologjisë dhe se tymi është përhapur shpejt në gjithë objektin spitalor.
Deri në momentin e raportimit, nuk kishte informacion të saktë për natyrën dhe shkallën e lëndimeve. Policia tha se të paktën një person po i nënshtrohej reanimimit dhe nuk ishte e qartë nëse ky person ishte një nga viktimat.
Pamjet dramatike nga vendngjarja tregonin pacientë duke u nxjerrë nga spitali, disa në shtretër dhe të tjerë në karroca invalidësh. Të veshur me rrobat e spitalit, ata shiheshin në trotuar ose në lëndinën përballë spitalit që po digjej. Tym i dendur përhapej në gjithë kompleksin.