Dy pilotë humbin jetën në rrëzimin e një aeroplani ushtarak në Tajvan

Islam Uddin
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Dy pilotë të Forcave Ajrore Tajvaneze humbën jetën të martën pasi një avion stërvitor u rrëzua gjatë një misioni stërvitor në Bazën Ajrore Gangshan në Tajvanin jugor, sipas një deklarate zyrtare, transmeton Anadolu.
Avioni i llojit T-34 po kryente një fluturim stërvitor për simuloimin e defektit të motorit kur u rrëzua pranë skajit verior të pistës, tha udhëheqësi tajvanez, William Lai Ching-te, në një deklaratë të postuar në platformën amerikane të mediave sociale Facebook.
Autoritetet njoftuan se është krijuar një grup pune special për të hetuar shkakun e aksidentit.
Ndërkohë, Lai shprehu ngushëllime për vdekjet, duke e quajtur incidentin një "tragjedi të papritur" dhe duke falënderuar pilotët për shërbimin dhe sakrificën e tyre.