Dy persona të lidhur me Rusinë shpallen fajtorë për sulmet ndaj pronave të kryeministrit britanik

Aysu Biçer
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Dy burra janë shpallur fajtorë nga gjykata Old Bailey për kryerjen e një serie sulmesh me zjarrvënie ndaj një automjeti dhe pronave të lidhura me kryeministrin britanik, Keir Starmer, transmeton Anadolu.
Sipas gjykatës, raportojnë mediat britanike, shtetasi ukrainas Roman Lavrynovych (22-vjeç) dhe shtetasi rumun Stanislav Carpiuc (27-vjeç) vepruan sipas udhëzimeve të një kontakti të paidentifikuar rusishtfolës që përdorte emrin “El Money”.
Prokurorët thanë se organizatori komunikonte përmes aplikacionit Telegram dhe i kishte premtuar Lavrynovychit pagesë në kriptovaluta.
Sulmet ndodhën në maj të vitit të kaluar dhe përfshinin djegien e një automjeti në Kentish Town, në veri të Londrës, i cili më parë kishte qenë në pronësi të kryeministrit Starmer.
Disa ditë më vonë, zjarre u vunë në hyrje të një apartamenti në Islington, ku Starmer kishte jetuar më parë, ndërsa më pas u sulmua edhe shtëpia e tij në zonën zgjedhore.
Prokurorët thanë se incidentet ishin planifikuar me kujdes dhe kishin për qëllim frikësimin e kryeministrit Starmer dhe krijimin e një klime më të gjerë frike në publik. Njësia e kundër-terrorizmit e Policisë së Londrës tha se operacioni dukej se synonte shkaktimin e trazirave dhe alarmit.
Gjykata dëgjoi se Lavrynovych kishte deklaruar se ishte vënë nën presion nga kontakti në internet, i cili dyshohet se kërkonte që zjarret të filmoheshin dhe të shpërndaheshin si provë se ishin kryer.
Nga ana tjetër, Carpiuc deklaroi se në kohën e disa prej incidenteve ndodhej në një lokal në Notting Hill.
Carpiuc, banor i Romfordit, si dhe Lavrynovych nga Sydenhami, mohuan akuzat për komplot për dëmtim të pronës dhe zjarrvënie.