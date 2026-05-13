Dy fëmijë midis 9 të vrarëve në sulmet ajrore izraelite në Liban

Rania R.a. Abushamala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Nëntë persona, përfshirë dy fëmijë, u vranë sot në sulmet ajrore izraelite në Liban, në shkeljen e fundit të marrëveshjes së armëpushimit, thanë Ministria e Shëndetësisë dhe media lokale, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se tre sulme ajrore izraelite shënjestruan zonat bregdetare të Barja, Jiyeh dhe Saadiyat përgjatë autostradës që lidh Bejrutin me Sidonin dhe jugun e Libanit, duke vrarë tetë persona, përfshirë dy fëmijë.
Një tjetër sulm me dron shënjestroi një automjet pranë qytetit sportiv "Rafic Hariri", në veri të Sidonit, duke vrarë një person dhe duke plagosur një tjetër, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 2.840 persona, kanë plagosur mbi 8.690 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë, sipas zyrtarëve libanezë.
Ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkëmbimet e zjarrit me grupin libanez Hezbollah pavarësisht armëpushimit që u njoftua më 17 prill dhe u zgjat deri më 17 maj.