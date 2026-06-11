Dy banorë të Gazës të vrarë, katër të plagosur në sulmet izraelite pavarësisht armëpushimit

Raşa Evrensel
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Dy palestinezë janë vrarë dhe katër të tjerë janë plagosur në sulme të ndara izraelite në Rripin e Gazës të enjten, duke shënuar një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga tetori i kaluar, tha një burim mjekësor, transmeton Anadolu.
Burimi tha se një burrë 40-vjeçar u vra dhe një tjetër u plagos në një sulm me dron në zonën Kampi i Ri, në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore.
Në Qytetin e Gazës, një palestinez u vra kur një dron izraelit lëshoi një raketë mbi çatinë e shtëpisë së tij në zonën Al-Maghrabi në qendër të qytetit, shtoi burimi.
Një grua u plagos rëndë nga të shtënat izraelite në zonën Atatra, në perëndim të Beit Lahias në Gazën veriore.
Dy palestinezë të tjerë pësuan lëndime të mesme kur një dron izraelit shpërtheu pranë civilëve në lagjen Zeitoun, në juglindje të Qytetit të Gazës, tha burimi.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, të paktën 981 persona janë vrarë dhe 3.111 janë plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor 2023, rreth 73.000 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 173.000 të tjerë janë plagosur, ndërsa shkatërrimi i gjerë ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.