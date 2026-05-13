Elena Teslova
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Duma Shtetërore, dhoma e ulët e parlamentit rus, miratoi sot një projektligj të mbështetur nga qeveria që lejon përdorimin e ushtrisë për të mbrojtur qytetarët në rastet e arrestimit, ndjekjes penale ose procedurave të tjera ligjore të iniciuara nga gjykatat e huaja, transmeton Anadolu.
Rezultatet e votimit u publikuan në faqen e internetit të parlamentit, me 381 deputetë ose 84.7 për qind që votuan pro ndërsa asnjë ligjvënës nuk votoi kundër ose nuk abstenoi. Një shënim shpjegues që shoqëronte projektligjin tha se sipas legjislacionit aktual, presidenti është i autorizuar të vendosë forcat e armatosura për detyra përtej qëllimit të tyre të drejtpërdrejtë ushtarak.
Projektligji i ri i zgjeron këto kompetenca duke i lejuar kreut të shtetit të përdorë ushtrinë për të mbrojtur qytetarët nga ndjekja penale nga gjykatat e huaja ose ndërkombëtare në të cilat Rusia nuk merr pjesë. Përveç kësaj, ai përcakton që me vendim të presidentit, organet shtetërore do të marrin masa për të mbrojtur qytetarët në rastet e arrestimit, ndjekjes penale ose procedurave të tjera ligjore nga gjykatat e huaja.
Nëse nënshkruhet nga presidenti Vladimir Putin, ligji do të hyjë në fuqi 10 ditë pas publikimit të tij zyrtar.
Disa ekspertë argumentojnë se masa ka të ngjarë të jetë “jofunksionale, por kërcënuese”, pasi tani një vend i huaj do të mendohet 10 herë para se të ndalojë, për shembull, Komisioneren ruse për të Drejtat e Fëmijëve, Maria Lvova-Belova, e kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale me akuzat për “rrëmbim” të fëmijëve ukrainas.