Dubai mohon raportimet mediatike "të rreme" për shpërthime

Rania R.a. Abushamala
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe hodhën poshtë raportimet mediatike për shpërthime në Dubai, duke i cilësuar ato si "të rreme", transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Zyra e Medias e Dubait u bëri thirrje publikut dhe mediave "që të mbështeten vetëm në burime zyrtare për informacione të sakta dhe të shmangin përhapjen e thashethemeve ose informacioneve të paverifikuara".
Një raportim mediatik më herët pretendoi se shpërthime ishin dëgjuar në qendër të Dubait.
Zyra e Medias paralajmëroi se do të ndërmerren masa ndaj organeve mediatike "që publikojnë lajme të rreme ose informacione të paverifikuara në lidhje me Dubain, në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale dhe federale".