Droni izraelit vret një burrë palestinez në Rafah të Gazës jugore, pavarësisht armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Një burrë palestinez u vra të premten pasi një dron izraelit hodhi një bombë mbi të në qytetin jugor të Gazës, Rafah, mes shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit, thanë burime mjekësore dhe dëshmitarë për Anadolu.
Trupi i Raafat Breika, 42-vjeç, u soll në një spital pasi u shënjestrua nga një sulm me dron izraelit në perëndim të Rafah.
Një dron kuadkopter hodhi një bombë mbi një bari në zonën Al-Shakoush në perëndim të Rafah, duke e vrarë atë, thanë dëshmitarët.
Në të njëjtën kohë, artileria izraelite bombardoi rëndë zonat lindore të Khan Younis në Gazën jugore, sipas dëshmitarëve.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 883 persona janë vrarë dhe 2.648 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi i shpallur në tetor 2025.
Marrëveshja kishte për qëllim të ndalonte luftën dyvjeçare të Izraelit që ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 172.000 që nga tetori 2023 dhe ka shkaktuar shkatërrime masive që prekin 90 për qind të infrastrukturës civile.