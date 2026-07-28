Droni izraelit godet një apartament banimi në Libanin jugor ndërsa shkeljet e marrëveshjes kornizë vazhdojnë

Lina Altawell
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Një dron izraelit goditi një apartament banimi në Nabatieh al-Fawqa në Libanin jugor të martën, ndërsa forcat e ushtrisë vazhduan të hidhnin në erë ndërtesa në fshatrat kufitare, pavarësisht një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Një dron kreu dy sulme të njëpasnjëshme në një lagje në Nabatieh al-Fawqa, duke shkaktuar një zjarr brenda një apartamenti, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
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Sipas agjencisë, shpërthime u dëgjuan edhe në qytetin e Tirit ndërsa forcat izraelite kryen shpërthime dhe prishje ndërtesash në qytetet kufitare Majdal Zoun, Al-Mansuri dhe Bint Jbeil.
Ushtria izraelite kreu gjithashtu një shpërthim të madh në fshatin Al-Qusayr në Nabatieh, tha NNA.
Incidentet erdhën pavarësisht marrëveshjes kuadër të nënshkruar muajin e kaluar midis Tel Avivit dhe Bejrutit nën ndërmjetësimin e SHBA-së, e cila parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i okupuar libanez.
Marrëveshja nuk përfshin një afat kohor për tërheqjen, por e lidh përfundimin e procesit me ushtrinë libaneze që merr përgjegjësinë e plotë të sigurisë në zonat e boshatisura nga forcat izraelite dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, përfshirë Hezbollahun.
Sipas shifrave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi kanë vrarë 4.332 persona dhe kanë plagosur 12.236 të tjerë.
Izraeli vazhdon të pushtojë pjesë të Libanit jugor, disa prej të cilave janë mbajtur për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës së mëparshme midis tetorit 2023 dhe nëntorit 2024.