Dronët iranianë godasin aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit, ka të lënduar dhe dëme

Rania R.a. Abushamala
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Aeroporti ndërkombëtar i Kuvajtit u godit sot nga dronët iranianë, duke shkaktuar dëme dhe lëndime, sipas një deklarate të Ministrisë së Mbrojtjes, duke bërë që autoritetet të pezullojnë dhe devijojnë fluturimet "deri në njoftimin e mëtejshëm", transmeton Anadolu.
"Dronët armiqësorë goditën terminalin kryesor të pasagjerëve të aeroportit (T1), duke rezultuar në dëme të konsiderueshme në ndërtesë dhe duke plagosur një numër njerëzish, të cilët morën trajtim mjekësor", tha në një deklaratë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Saud Abdulaziz Al-Otaibi.
Ai shtoi se Forcat e Armatosura të Kuvajtit "po monitorojnë situatën në koordinim me autoritetet përkatëse dhe mbeten në gatishmëri të plotë për t'iu përgjigjur çdo zhvillimi".
Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil njoftoi aktivizimin e një plani emergjence në aeroport pas incidentit.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha sot se sulmet që synonin bazat amerikane në Kuvajt u nisën pas një sulmi amerikan në ishullin Qeshm në jug të Iranit.