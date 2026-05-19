Dronët e Hezbollahut kufizojnë 80 për qind të operacioneve ushtarake izraelite në Liban

Tarek Chouiref
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Dronët e përdorur nga grupi Hezbollah po kufizojnë gati 80 për qind të operacioneve ushtarake izraelite në Libanin jugor, raportoi të hënën transmetuesi publik i Izraelit KAN, duke vënë në dukje se ushtria po përballet gjithashtu me mungesa të pajisjeve të nevojshme për t'u përballur me kërcënimin në rritje, transmeton Anadolu.
KAN tha se ushtria izraelite ka vlerësuar se dronët e ngarkuar me eksplozivë kanë reduktuar ndjeshëm lirinë operacionale të ushtrisë në Libanin jugor, së bashku me viktimat midis trupave.
Sipas raportit, shumë operacione ushtarake nuk kryhen më gjatë orëve të ditës për shkak të shqetësimeve për sulmet me dronë.
Për t'iu kundërvënë kërcënimit në rritje, pajisjet anti-dronë po shpërndahen vetëm për një numër të kufizuar ushtarësh në secilën kompani për shkak të mungesave, tha KAN.
Transmetuesi gjithashtu citoi burime në inteligjencën ushtarake izraelite të thonë se Hezbollah ka kaluar ditët e fundit nga një strukturë e organizuar komande në një qasje të stilit guerilas.
Burimet thanë se grupi është mbështetur gjithnjë e më shumë në qeliza më të vogla që kryejnë sulme të shpejta ndërsa lëvizin midis fshatrave në Libanin jugor.
Sipas KAN, anëtarët e Hezbollahut po veprojnë me pavarësi më të madhe, pjesërisht për shkak të vrasjes së komandantëve të lartë nga Forca Radwan.
Më herët të hënën, Hezbollahu tha se kreu 11 sulme me dronë dhe raketa që synonin trupat dhe automjetet ushtarake izraelite në Libanin jugor dhe Izraelin verior, duke shtuar se sulmet kanë ardhur në përgjigje të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga Izraeli.
Dronët e Hezbollahut janë bërë kohët e fundit një burim shqetësimi në rritje për Izraelin, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu i përshkruan ato si një "kërcënim të madh" dhe i bën thirrje ushtrisë të gjejë zgjidhje.