Elena Teslova
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Një ekzekutiv i një kompanie ruse të zhvillimit të dronëve u shtrua sot në spital pas një atentati të dukshëm në qytetin Tula, 120 milje në jug të Moskës, njoftuan mediat ruse, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës "aMash" të specializuar për incidentet kriminale, një sulmues i paidentifikuar qëlloi tre herë ndaj Andrey Cherezovit, kreut të kompanisë, pasi e priti në shkallët e një ndërtese.
Sulmuesi është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është shpallur në kërkim nga forcat e rendit.
Asnjë informacion zyrtar për gjendjen e Cherezov nuk ishte i disponueshëm menjëherë.