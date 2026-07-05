Drejtori i burgosur i spitalit në Gaza përballet me gjendje kërcënuese për jetën, paralajmëron avokati

Fatma Zehra Solmaz
05 korrik 2026•Përditësim: 05 korrik 2026
Hussam Abu Safiya, drejtori i Spitalit Kamal Adwan në Rripin e Gazës, i cili mbahet i ndaluar nga Izraeli që nga viti 2024, po përballet me kërcënim të menjëhershëm për jetën e tij, tha të shtunën organizata Mjekët për të Drejtat e Njeriut, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, organizata ka njoftuar se avokati i saj, Nasser Odeh, ka dokumentuar lëndime të rënda, shenja të dhunës fizike, vështirësi në frymëmarrje dhe episode të përsëritura të humbjes së vetëdijes gjatë një vizite më 2 korrik te Abu Safiya në objektin e paraburgimit Rakefet, në burgun Nitzan.
Sipas Odehut, Abu Safiya është sjellë në takim me pranga në duar dhe këmbë, i shoqëruar nga roje burgu me fytyrë të mbuluar.
Ai ka pasur lëndime të reja dhe mavijosje të rënda në kokë, rreth syve, veshëve dhe qafës, ndërsa Odeh ka thënë se gjendja e tij fizike ishte përkeqësuar aq shumë, saqë ishte e vështirë të njihej.
Mjekët për të Drejtat e Njeriut në Izrael përsëritën thirrjen për lirimin e menjëhershëm të Abu Safiyas dhe mjekëve të tjerë që mbahen pa aktakuzë ose gjykim.
Naji Abbas, drejtues i Departamentit për të Burgosurit dhe të Ndaluarit në këtë organizatë, tha se informacionet më të fundit kanë ngritur shqetësime urgjente dhe serioze për jetën e Abu Safiyas.
Ai ka thënë se dëshmia e avokatit ishte ndër më alarmantet që organizata ka marrë që nga fillimi i luftës, duke shtuar se Abu Safiya ka shprehur frikën se mund të vritet gjatë ndalimit.
Abbas ka shtuar se gjendja e Abu Safiyas u përkeqësua pasi ai kundërshtoi ndalimin e tij në gjykatë, duke theksuar se zhvillimet kërkojnë hetim të menjëhershëm dhe të paanshëm.
Ai ka theksuar se autoritetet izraelite mbajnë përgjegjësi të plotë për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë të ndaluarve, duke bërë thirrje për ndërhyrje të shpejtë ndërkombëtare.
Ushtria izraelite e arrestoi Hussam Abu Safiyan, drejtorin e Spitalit Kamal Adwan, më 27 dhjetor 2024, pasi bastisi spitalin, e nxori atë nën kërcënimin e armëve dhe e bëri një pjesë të madhe të objektit jofunksional.
Abu Safiya u plagos më 24 nëntor 2024 në një sulm izraelit që shënjestroi spitalin, por refuzoi të largohej dhe vazhdoi të trajtonte pacientët, pavarësisht se kishte humbur djalin e tij gjatë një sulmi të mëparshëm izraelit më 26 tetor 2024.
Në shkurt 2025, autoritetet izraelite e cilësuan Abu Safiyan si “luftëtar të paligjshëm”, mes raportimeve për tortura dhe neglizhencë mjekësore. Zyra Mediatike e të Burgosurve Palestinezë njoftoi më 3 qershor 2026 se ai ishte transferuar në izolim.