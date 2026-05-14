Dorëhiqet sekretari britanik i Shëndetësisë, teksa kryeministri Starmer përballet me thirrjet për dorëheqje

Burak Bir
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Wes Streeting ka dhënë dorëheqje nga posti i sekretarit britanik të Shëndetësisë mes presionit në rritje ndaj kryeministrit britanik, Keir Starmer, pas humbjes në zgjedhjet lokale, transmeton Anadolu.
Në letrën e dorëheqjes, Streeting tha se ka humbur besimin në udhëheqjen e kryeministrit Starmer.
“Atje ku na duhet vizion, kemi një vakum. Atje ku na duhet drejtim, kemi devijim”, tha ai në letrën e publikuar përmes rrjetit social amerikan X.
“Tani është e qartë se ju nuk do ta udhëhiqni Partinë Laburiste në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme”, shtoi ai.
Streeting theksoi se ajo që vjen më pas duhet të jetë “një betejë idesh, duhet të jetë e gjerë dhe duhet të ketë fushën më të mirë të mundshme të kandidatëve”.
Kjo ndodhi pas raportimeve se Streeting po përgatitej të sfidonte kryeministrin Starmer për udhëheqjen e partisë, ndërsa ky i fundit po përballet me presion nga dhjetëra ligjvënës që kërkojnë dorëheqjen e tij.
Më herët këtë javë, katër ministra të rinj dhanë dorëheqjen nga kabineti.
Presioni vjen pas një sërë humbjesh të rënda për Partinë Laburiste në zgjedhjet e javës së kaluar. Në Uells, partia pësoi humbje historike në zgjedhjet për Senedd, ndërsa në Skoci, Partia Kombëtare Skoceze ruajti pushtetin për mandatin e pestë radhazi në Parlamentin Skocez.
Zgjedhjet, të mbajtura në të gjithë Skocinë, Uellsin dhe në 136 autoritete lokale angleze, ishin testi më i madh zgjedhor që nga fitorja bindëse e laburistëve në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2024.
Që atëherë, Starmer ka deklaruar se do të “vazhdojë me qeverisjen” pavarësisht presionit në rritje pas humbjes së fundit zgjedhore dhe thirrjeve për dorëheqjen e tij.
Megjithatë, më shumë se 80 ligjvënës, si dhe disa anëtarë të kabinetit të tij, kanë kërkuar që ai të japë dorëheqjen menjëherë ose të caktojë një afat për largimin e tij.