Djali thotë se babai i vrarë nga një oficer i agjencisë ICE në Hjuston “nuk e meritonte të vdiste”

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Djali i një burri meksikan, i cili u qëllua për vdekje nga një oficer i Shërbimit të Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE) në Hjuston të Teksasit, ka bërë thirrje për një hetim të pavarur mbi incidentin, transmeton Anadolu.
“Ai nuk e meritonte të vdiste. Ai nuk e meritonte të reduktohej në një titull lajmi si ‘burri meksikan i qëlluar dhe vrarë nga ICE’ ”, tha Ronaldo Salgado gjatë një konference për media, sipas ABC News.
Sipas ICE-së, oficerët të martën tentuan të ndalonin një automjet të drejtuar nga Lorenzo Salgado Araujo, i cili sipas agjencisë ishte pa dokumente dhe nuk iu bind urdhrave verbal.
Incidenti shënon rastin e dytë të të shtënave me përfshirjen e ICE-së në më pak se një javë.
Ronaldo Salgado, i shoqëruar nga Lidhja e Qytetarëve të Bashkuar të Amerikës Latine, përfaqësuesja Sylvia Garcia, komisarja e qarkut Harris, Lesley Briones dhe përfaqësuesi Christian Menefee, tha se është “thellësisht i thyer” nga vdekja e babait të tij.
“Ai kushtoi jetën e tij në SHBA për t’i dhënë familjes së tij ‘ëndrrën amerikane’. Ai më rriti mua dhe vëllezërit e mi me idenë se arsimi mund të na çojë shumë larg në jetë. Jam thellësisht i pikëlluar të shoh se njeriu që më mësoi vlerën e punës së palodhur, vlerave familjare dhe arsimit, nuk do të kalojë më një mbrëmje në atë verandë”, tha ai, duke iu referuar babait të tij dhe shtëpisë së familjes.
Vdekja e Lorenzo Salgado Araujo ndodhi gjashtë ditë pasi një oficer i ICE-së përdori armën gjatë një incidenti në Harrisburg, ku agjencia gjithashtu pretendoi se një i dyshuar e përdori “makinën si armë” përpara se të largohej. I dyshuari në atë rast ende nuk është gjetur.