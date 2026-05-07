Djali i udhëheqësit të Hamasit vdes nga plagët e shkaktuara nga sulmi izraelit në Gaza

Rania R.a. Abushamala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Djali i kreut të Hamasit, Khalil al-Hayya vdiq sot nga plagët e marra në një sulm izraelit në Rripin e Gazës, ndërsa Izraeli konfirmoi një sulm ndaj një komandanti të lartë të Hezbollahut në kryeqytetin libanez, në shkeljet e fundit të marrëveshjeve të armëpushimit në të dy zonat, transmeton Anadolu.
Një korrespondent i Anadolu-t tha se Azzam al-Hayya ndërroi jetë pasi pësoi plagë kritike në sulmin që shënjestroi lagjen Daraj në lindje të qytetit të Gazës të mërkurën në mbrëmje.
Të mërkurën, Al-Hayya tha se djali i tij ishte plagosur rëndë në sulmin izraelit, duke akuzuar Izraelin se po kërkon të arrijë qëllimet e tij përmes "presionit, vrasjeve dhe terrorizmit".
Pamjet video nga qyteti i Gazës treguan vajtues që mbanin trupin e Azzamit nga spitali "Al-Shifa" para varrimit të tij. Sipas burimeve palestineze, Azzami ishte djali i katërt i Hayyas që u vra nga Izraeli.
Ushtria izraelite konfirmoi në një deklaratë sot se ka vrarë Ahmed Baloutin, të cilin e përshkroi si komandantin e Forcës Radwan të Hezbollahut, në një sulm në periferitë jugore të Bejrutit të mërkurën.
Ndërkohë nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu mbi pretendimin izraelit.