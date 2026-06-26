Dita e katërt e raundit të pestë të bisedimeve Izrael-Liban të ndërmjetësuara nga SHBA nis në Washington

Rania R.a. Abushamala, Rabia Ali
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Dita e katërt e raundit të pestë të bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit, të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, nisi të premten në Departamentin e Shtetit në Washington.
“Palët janë rikthyer sot për të vazhduar punën drejt një marrëveshjeje”, tha një zyrtar i Departamentit të Shtetit për Anadolu, duke shtuar se Izraeli dhe Libani do të negociojnë “si dy shtete sovrane me qëllimin për të arritur paqe dhe siguri të qëndrueshme afatgjatë”.
Sipas transmetuesit publik izraelit Kan, fillimisht të planifikuara për t’u zhvilluar nga 23 deri më 25 korrik, bisedimet u zgjatën edhe për një ditë për shkak të mosmarrëveshjeve të raportuara lidhur me refuzimin e Izraelit për t’u tërhequr nga zonat deri në 8 kilometra brenda territorit të Libanit jugor.
Një zyrtar i lartë libanez për Anadolu tha se Libani kërkon një tërheqje të plotë izraelite nga i gjithë territori libanez sipas një afati kohor të qartë.
Zyrtari tha se Libani këmbëngul që çdo plan pilot të fillojë në zonat e pushtuara nga forcat izraelite brenda Vijës së Verdhë dhe jo në zonat ku trupat izraelite nuk janë të pranishme.
Vija e Verdhë është një vijë jozyrtare që shtrihet afërsisht 8 kilometra brenda territorit libanez nga kufiri.
Izraeli refuzon të tërhiqet nga zonat brenda Vijës së Verdhë dhe këmbëngul në ruajtjen e pranisë së tij në pozicionin e Kalasë Beaufort (Qalaat al-Shaqif) në Libanin jugor.
Izraeli vazhdon të mbajë nën okupim pjesë të Libanit jugor, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera të pushtuara gjatë luftës së viteve 2023-2024.
Që nga 2 marsi 2026, sipas shifrave zyrtare libaneze, agresionet izraelite në Liban kanë vrarë 4.230 persona dhe kanë plagosur 12.179 të tjerë, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.