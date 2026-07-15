Lina Altawell
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Dita e dytë e negociatave libanezo-izraelite të mbajtura në kryeqytetin italian Romë përfundoi pas diskutimeve mbi disa dosje të ngritura mes dy palëve të mërkurën, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Bisedimet u fokusuan veçanërisht në çështjet që lidhen me dy "zonat pilot", tha NNA.
Nuk u dhanë menjëherë detaje të mëtejshme për rezultatin e seancës.
Kryeqyteti italian po pret që nga e marta raundin e gjashtë të negociatave të drejtpërdrejta, pas pesë raundeve në Washington, DC, që rezultuan me nënshkrimin e një marrëveshjeje kornizë.
Marrëveshja kornizë parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga territori i pushtuar libanez duke filluar me dy "zona pilot".
Më herët, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit konfirmoi gjithashtu se bisedimet në Romë ishin "produktive dhe u zhvilluan në një atmosferë pozitive".
Marrëveshja nuk përcakton një afat kohor për tërheqjen dhe e lidh atë me ushtrinë libaneze që merr përgjegjësinë e plotë të sigurisë në zonat e boshatisura nga forcat izraelite dhe çarmatimin e grupeve të armatosura joshtetërore, me referencë specifike për grupin libanez Hezbollah.
Bisedimet në Romë vijnë ndërsa Izraeli vazhdon sulmet në Liban, të cilat kanë vrarë të paktën 4.324 njerëz, kanë plagosur 12.223 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1 milion që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës së viteve 2023-2024.