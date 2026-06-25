Disa vende arabe i shprehin ngushëllime Venezuelës pas tërmeteve vdekjeprurëse

Mohammad Sio
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Disa vende arabe shprehën sot ngushëllime dhe solidaritet me Venezuelën pas tërmeteve të fuqishme që goditën qytetet bregdetare në perëndim të kryeqytetit, Karakas, duke shkaktuar viktima, lëndime dhe dëme të mëdha në infrastrukturë dhe ndërtesa banimi, transmeton Anadolu.
Në deklarata të veçanta, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordania i shprehën ngushëllimet qeverisë dhe popullit të Venezuelës dhe uruan shërim të shpejtë për të plagosurit.
Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite shprehu "ngushëllimet e saj të sinqerta dhe ngushëllimet e përzemërta" për familjet e viktimave dhe për qeverinë dhe popullin e Venezuelës pas tërmetit. Mbretëria ripohoi solidaritetin e saj me Venezuelën dhe shprehu shpresën për shërimin e shpejtë të të plagosurve dhe kthimin e sigurt të atyre që raportohen të zhdukur.
Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se shprehu "solidaritetin e saj më të thellë" me Venezuelën pas tërmeteve të dyfishta. Ministria përcolli ngushëllimet e saj për familjet e viktimave dhe u uroi të lënduarve shërim të shpejtë.
Ministria e Jashtme e Jordanisë shprehu gjithashtu ngushëllimet e saj për qeverinë dhe popullin e Venezuelës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Sufian Qudah konfirmoi solidaritetin e plotë të Jordanisë me Venezuelën dhe shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave ndërsa u uroi të plagosurve shërim të shpejtë.
Të mërkurën vonë, tërmete të fuqishme goditën bregun verior të Karaibeve të Venezuelës, duke shkaktuar dëme të shumta dhe duke shkaktuar paralajmërime për cunami në të gjithë rajonin, ku humbën jetën të paktën 164 njerëz ndërsa 900 të tjerë u plagosën.
Presidentja në detyrë Delcy Rodriguez sot shpalli gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare.
Sipas vlerësimeve të Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS) ekziston një mundësi prej 42 për qind që numri i të vdekurve të jetë midis 10 mijë dhe 100 mijë. La Guaira, pranë Karakasit, është shteti më i prekur nga tërmetet 7.2 ballë dhe 7.5 ballë.