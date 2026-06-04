Disa punonjës të Lufthansa-s të plagosur pas kolapsit të pajisjes së uljes së avionit në aeroportin e Frankfurtit

Oliver Towfigh Nia
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Disa punonjës të Lufthansa-s janë plagosur në një incident me një avion të kompanisë në aeroportin e Frankfurtit, transmeton Anadolu.
Lufthansa konfirmoi se një “incident” ndodhi rreth orës 12:45 në aeroportin e Frankfurtit, ku ishte i përfshirë një Boeing 787-9 Dreamliner.
Agjencia gjermane e lajmeve dpa, duke cituar një zëdhënës anonim, raportoi se “teksa ishte i parkuar, pajisja e përparme e uljes së avionit u tërhoq papritur”.
Fluturimi i përfshirë ishte LH450 dhe ishte planifikuar të nisej drejt Los Anxhelosit.
“Në momentin e incidentit, anëtarët e ekuipazhit dhe stafi tokësor ndodheshin në bord. Pasagjerët ende nuk kishin hipur. Disa punonjës janë lënduar dhe po marrin trajtim mjekësor”, tha një zëdhënës i Lufthansa-s.
Rrethanat e sakta të ngjarjes po hetohen në bashkëpunim me autoritetet përkatëse. Teknikë dhe staf mbështetës ndodhen në vendngjarje.
Pamje të publikuara në rrjetet sociale tregojnë një Dreamliner të shtrirë mbi trup pranë një porte, me një numër të madh ekipe emergjente në vendngjarje.
Një video që qarkullon online tregon pjesën e përparme të avionit duke u ulur papritur, ndërsa rrotat e pajisjes së uljes së përparme përkulen përpara dhe disa pjesë duket se thyhen, ndërsa motorët duken shumë pranë tokës.
Sipas Lufthansa-s, është ngritur një ekip menaxhimi krize dhe kompania pritet të japë një deklaratë të mëtejshme.
Boeing 787-9 thuhet se kishte hyrë në shërbim të rregullt vetëm që nga mesi i janarit 2026.