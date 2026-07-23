Disa cisterna nafte ndryshojnë kursin në Detin e Kuq pas kërcënimit të grupit Huthi

Mücahithan Avcıoğlu
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Disa cisterna nafte ndryshuan kursin ose u kthyen në Detin e Kuq pas kërcënimeve dhe sulmeve nga grupi Huthi i Jemenit, treguan sot të dhënat e gjurmimit të anijeve, transmeton Anadolu.
Disa cisterna ndryshuan drejtimin të mërkurën për të shmangur Ngushticën Bab al-Mandab, me dy të drejtuara në veri drejt kanalit të Suezit. Lëvizja pasoi kthesat "U" nga Xin Long Yang dhe Rodos të martën. Cisternat kishin ndryshuar drejtimin përpara se të arrinin në hyrjen jugore të Detit të Kuq.
Anije të tjera që ndryshonin kursin përfshinin New Champion, Xin Tong Yang, New Prime dhe Desh Viraat, ndërsa transportuesi i automjeteve Liu Jiang Kou gjithashtu u kthye prapa. Ndërkohë, Xin Long Yang dhe Liqeni Cosnew po shkonin sërish sot drejt Bab al-Mandabit, duke testuar potencialisht nëse grupi Huthi do të zbatojë bllokadën e shpallur detare.
Huthit thanë se shënjestruan cisternat saudite "Encelia" dhe "Layla" me raketa dhe dronë. Grupi i lidhur me Iranin njoftoi të hënën se do të vendoste bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite dhe paralajmëroi kompanitë e anijeve që të mos operojnë në portet saudite.
Kërcënimet kanë ngritur shqetësime për përçarje të mëtejshme në Bab al-Mandab pasi transportimi përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet i kufizuar në mes të konfliktit të zgjeruar midis SHBA-së dhe Iranit.