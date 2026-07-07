Dialogu i NATO-s thekson unitetin e Aleancës dhe NATO 3.0 përpara Samitit të Ankarasë

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Mehmet Şah Yılmaz, Yasin Yorgancı
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Ekspertë të sigurisë, diplomatë dhe ish-zyrtarë u mblodhën në Ankara për sesionin hapës të Dialogët të Samitit të NATO-s, një aktivitet i organizuar përpara samitit të liderëve të NATO-s për të diskutuar agjendën e ardhshme të sigurisë së Aleancës, raporton Anadolu.
I organizuar nën mikpritjen e Shoqatës Turke të Industrisë dhe Biznesit, programi u organizua bashkërisht nga Këshilli Atlantik Turk dhe Qendra e Kërkimeve për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë Hariciye.
Fjalët e hapjes u mbajtën nga ish-përfaqësuesi i përhershëm i Turqisë në NATO dhe presidenti i ATA Turqi, Mehmet Fatih Ceylan, presidenti i ATA, Theodossios Georgiou, si dhe sekretari i përgjithshëm i ATA Turqi, Emir Abbas Gurbuz.
Ceylan e përshkroi Dialogun e Samitit të NATO-s si një platformë të rëndësishme për vlerësimin e së ardhmes së Aleancës, duke theksuar se forcimi i industrisë evropiane të mbrojtjes dhe thellimi i bashkëpunimit mes aleatëve do të jenë thelbësore.
"Në një kohë kur siguria euroatlantike është nën presion të madh për shkak të kërcënimeve të jashtme nga lindja dhe jugu, si dhe ndarjeve të brendshme përtej Atlantikut, rruga e NATO 3.0 do të përcaktohet nga liderët aleatë sot dhe nesër", tha ai.
Georgiou argumentoi se vetëm kapacitetet ushtarake nuk do të përcaktojnë të ardhmen e NATO-s, duke thënë se besimi mes aleatëve, besimi në institucionet demokratike dhe mbështetja publike do të jenë po aq strategjike.
Ai shtoi se siguria sot shtrihet përtej qeverive dhe përfshin energjinë, ekonominë, infrastrukturën kritike, teknologjinë dhe mbrojtjen e jetës demokratike.
"Marrëdhëniet transatlantike nuk po dobësohen. Përkundrazi, ato po bëhen më të balancuara dhe më rezistente, duke e bërë Aleancën më të përgatitur për sfidat strategjike të dekadave të ardhshme", tha Georgiou, duke shtuar se vendimet e marra në samit do të kenë pasoja shumë përtej vetë takimit.
Gurbuz tha se bota po hyn përsëri në një periudhë të karakterizuar nga konkurrenca për lëndët e para kritike, riarmatosja dhe sfidat në rritje të ndërlidhjes, ndërsa përparimet në inteligjencën artificiale dhe teknologji vazhdojnë të krijojnë mundësi të reja.
Megjithatë, ndryshe nga fillimi i shekullit të 20-të, ai tha se mjedisi i sotëm ndërkombëtar po formësohet gjithnjë e më shumë nga bashkëpunimi rreth vlerave të përbashkëta dhe jo nga aleanca të brishta.
Përpara diskutimeve në panele dhe takimeve në tryezat e rrumbullakëta, Tacan Ildem, kreu i Qendrës për Studime Ekonomike dhe të Politikës së Jashtme, dhe ambasadori Mehmet Burçin Gonenli iu drejtuan gjithashtu pjesëmarrësve.
Ildem tha se mosmarrëveshjet mes aleatëve të NATO-s nuk janë të reja, por theksoi se Aleanca vazhdimisht ka treguar unitet dhe solidaritet pavarësisht dallimeve.
Ai tha se fotografia familjare e liderëve në Samitin e 36-të të NATO-s në Ankara do të simbolizojë këtë unitet dhe do të rikonfirmojë angazhimin e aleatëve ndaj mbrojtjes kolektive sipas Nenit 5, duke theksuar rëndësinë e forcimit të shtyllës evropiane të NATO-s, ndarjes së barrës, mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën dhe Forumit të Industrisë së Mbrojtjes.
Gonenli vuri në dukje se samiti do të shënojë herën e dytë që Turqia ka pritur një takim të liderëve të NATO-s që nga anëtarësimi i saj në Aleancë në vitin 1952, duke e përshkruar këtë si një pasqyrim të ndikimit diplomatik dhe besueshmërisë së vendit mes aleatëve.
Ai tha se një nga rezultatet kryesore të samitit do të jetë prezantimi i vizionit NATO 3.0, i cili sipas tij do të shohë zhvendosjen graduale të qendrës së gravitetit të Aleancës drejt Evropës.
Ai gjithashtu theksoi se burimet financiare duhet të drejtohen drejt zhvillimit të kapaciteteve në përputhje me kërkesat ushtarake të NATO-s dhe nënvizoi rëndësinë e Forumit të Industrisë së Mbrojtjes, aktiviteti më i madh industrial në historinë e Aleancës.
Sesioni hapës u pasua nga diskutime në panele dhe takime në tryezat e rrumbullakëta që u fokusuan në prioritetet e ardhshme të sigurisë së NATO-s.