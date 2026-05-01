Dhuna e krahut të djathtë në Gjermani arrin nivelin më të lartë në 10 vitet e fundit

Oliver Towfigh Nia
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Policia në Gjermani regjistroi më shumë krime të dhunshme të motivuara nga krahu i djathtë vitin e kaluar sesa në çdo kohë që nga viti 2016, raportoi të premten Agjencia Gjermane e Shtypit DPA, transmeton Anadolu.
Një total prej 1.598 incidentesh të tilla u regjistruan në Zyrën Federale të Policisë Kriminale (BKA) për vitin 2025 që nga data e mbylljes së 31 janarit 2026, citoi DPA një përgjigje të qeverisë ndaj një hetimi parlamentar nga partia opozitare e Majtë.
Në shumicën e rasteve, hetimet u kryen për sulm ose sulm të rënduar.
Sipas të dhënave, Gjermania regjistroi 1.488 krime të dhunshme të motivuara nga krahu i djathtë në vitin 2024, ndërsa 1.270 krime të dhunshme me sfond të krahut të djathtë u regjistruan në vitin 2023.
Krimet tipike të motivuara politikisht përfshijnë shpifjen e shtetit dhe simboleve të tij, nxitjen e popullit dhe fyerjen. Krimet e dhunshme përfshijnë vrasjen, sulmin, prishjen e qetësisë, ndërhyrjen e rrezikshme në trafik, ndalimin e paligjshëm dhe rezistencën ndaj arrestimit.
Ndërkohë, Ferat Kocak, një zëdhënës i politikës së brendshme për Partinë e Majtë, akuzoi qeverinë federale se nuk i është përgjigjur në mënyrë të përshtatshme rritjes alarmante të dhunës së krahut të djathtë.
“Të paktën katër incidente vitin e kaluar mund të kishin përfunduar fatalisht”, tha ligjvënësi me qendër në Berlin.
Qeveria federale po e mohon kërcënimin dhe, në të njëjtën kohë, me shkurtimet e planifikuara në programin “Demokratie leben!”, po çmonton pikërisht projektet e parandalimit dhe edukimit që mund të kundërveprojnë me këtë kërcënim, shtoi Kocak.