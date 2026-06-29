Dhomat e biznesit nga Turqia dhe Arabia Saudite, marrëveshje për thellimin e lidhjeve tregtare dhe investimeve

Cüneyt Kemal Özkök
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Unioni Turk i Dhomave dhe Bursave të Mallrave (TOBB) dhe Federata e Dhomave Saudite (FSC) nënshkruan memorandum mirëkuptimi për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh tregtar dhe ekonomik, transmeton Anadolu.
Marrëveshja, e nënshkruar në një darkë gala për Dhomën Islamike të Tregtisë dhe Zhvillimit (ICCD) me pjesëmarrjen e 20 përfaqësuesve dhe zëvendëspresidentit turk Cevdet Yilmaz, do të krijojë plan të përbashkët veprimi për të ndarë ekspertizën institucionale, për të lançuar platforma sektoriale dhe për të krijuar Forum të Dhomave të Përbashkëta Turqi-Arabi Saudite.
Presidenti i TOBB-së, Rifat Hisarciklioglu tha se vendet islamike duhet të bashkojnë rezervat e tyre të kapitalit me aftësitë prodhuese të Turqisë për të krijuar një forcë ekonomike globale dominuese, duke vënë në dukje se vendi është prodhuesi kryesor industrial i rajonit me eksporte që arrijnë në 275 miliardë dollarë në vit në 12.600 kategori produktesh.
Ai tha se 60 për qind e eksporteve turke shkojnë në BE dhe SHBA, duke demonstruar cilësinë e lartë dhe konkurrueshmërinë e çmimeve të mallrave të vendit ndërsa mbi 290 miliardë dollarë në investime të huaja direkte (IHD) gjatë 20 viteve të fundit pasqyrojnë klimën e saj të fortë të investimeve.
Hisarciklioglu shtoi se Turqia është një qendër në rritje për inovacion me mbi 740 kompani globale që operojnë brenda teknoparqeve të saj. Ai u bëri thirrje udhëheqësve të biznesit të përdorin ICCD si mekanizëm parësor për të çuar më tej integrimin ekonomik nga Afrika e Veriut në Azinë Lindore dhe të lobojnë te qeveritë e tyre për të eliminuar barrierat tregtare, për të zbatuar reforma strukturore dhe për të promovuar mjedis që lehtëson sipërmarrjen ndërkufitare.