Dhoma e Përfaqësuesve miraton rezolutë për kompetencat e luftës, synon të kufizojë veprimet e SHBA-së kundër Iranit

Muhammed Yasin Güngör
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së ka miratuar një rezolutë për kompetencat e luftës, që synon të kufizojë operacionet ushtarake amerikane kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Dhoma miratoi rezolutën H.Con.Res. 89 me një votim 214 pro dhe 208 kundër, duke i kërkuar presidentit të tërheq forcat e armatosura amerikane nga armiqësitë me Iranin.
Masa, e sponsorizuar nga përfaqësuesja Pramila Jayapal, u mbështet nga 210 demokratë dhe katër republikanë, përkatësisht përfaqësuesit Tom Barrett, Warren Davidson, Thomas Massie dhe Brian Fitzpatrick.