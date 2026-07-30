Dhjetëra ushtarë izraelitë largohen nga baza "Sde Teiman" pas mosmarrëveshjes me komandantët

Lina Altawell
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Dhjetëra ushtarë izraelitë u larguan sot nga baza ushtarake "Sde Teiman" në jug të Izraelit pas një mosmarrëveshjeje me komandantët e lartë, raportoi gazeta izraelite "The Jerusalem Post", transmeton Anadolu.
Ushtarët janë pjesëtarë të Batalionit Sabar të Brigadës Givati, thuhet në raport. "Sipas burimeve në Brigadën Givati, shtabi komandues vendosi të heqë dhe të shkatërrojë simbolet e shfaqura nga kompanitë e batalionit", shkruan gazeta.
Ai tha se komandanti i batalionit këmbënguli në zbatimin e vendimit pavarësisht kundërshtimit nga ushtarët. "Një nga komandantët përdori një çekiç prej pesë kilogramësh për të shkatërruar një nga simbolet", tha një ushtar që shërben në njësi për uebsajtin izraelit të lajmeve Walla.
Kur të dy palët nuk arritën marrëveshje, ushtarët u larguan nga njësia dhe nga baza, raportoi "The Jerusalem Post".
"Sde Teiman", një bazë ushtarake në shkretëtirën Negev të Izraelit, ka qenë subjekt i akuzave të përsëritura për abuzim kundër palestinezëve të ndaluar nga Rripi i Gazës.
Mediat palestineze dhe izraelite si dhe grupet e të drejtave kanë dokumentuar rrahje, kufizime të zgjatura, neglizhencë mjekësore dhe vdekje në paraburgim në objekt. Baza ka bërë krahasime me qendrën e paraburgimit të SHBA-së në Gjirin e Guantanamos në Kubë.
Sipas grupeve të të drejtave palestineze, mbi 9.600 palestinezë mbahen aktualisht në burgjet izraelite, përfshirë rreth 350 fëmijë dhe 84 gra, mes raporteve të vazhdueshme për tortura, neglizhencë mjekësore dhe keqtrajtim.