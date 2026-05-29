Dhjetëra të vrarë në përleshjet midis fraksioneve rivale disidente të FARC në Kolumbi

Asiye Latife Yılmaz
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Rreth 52 guerilë u vranë në përleshjet midis grupeve të armatosura rivale në Kolumbinë juglindore, sipas një deklarate të enjten nga njëri prej grupeve të përfshira, transmeton Anadolu.
Luftimet më vdekjeprurëse në muajt e fundit u zhvilluan në departamentin Guaviare të Kolumbisë, një korridor strategjik për trafikimin e kokainës dhe prerjen e paligjshme të pemëve që është bërë një fushë beteje kyçe midis grupeve të armatosura rivale që kërkojnë kontrollin e rrugëve që lidhin rajonin e Amazonës me kufijtë e Brazilit dhe Perusë.
Ministri kolumbian i Mbrojtjes, Pedro Sanchez tha se në zonë kishin ndodhur luftime dhe se trupat ishin vendosur për të mbrojtur civilët pa dhënë shifra të viktimave.
Përleshjet përfshinin fraksione rivale disidente të FARC-ut të udhëhequra nga Nestor Gregorio Vera, i njohur si Ivan Mordisco, dhe Alexander Diaz Mendoza, i njohur si Calarca Cordoba, ndërsa ata luftonin për kontrollin e territorit në Kolumbinë juglindore.
Sipas një deklarate nga grupi i Mendozës, një kolonë prej rreth 100 luftëtarësh u sulmua papritur në kampin e tyre nga afërsisht 250 luftëtarë rivalë të martën, duke shkaktuar tre orë luftime.
Grupi tha se sulmuesit më vonë u tërhoqën, duke lënë pas rreth 50 luftëtarë të vdekur, ndërsa dy anëtarë të fraksionit të Mendozës u vranë gjithashtu.
Të dyja fraksionet hodhën poshtë marrëveshjen e paqes të vitit 2016 që çoi në çarmatosjen e rreth 13.000 anëtarëve të FARC-ut.
Megjithatë, rivaliteti midis fraksioneve u intensifikua në vitin 2024 pasi ato miratuan qasje të kundërta ndaj iniciativës së paqes të Presidentit Gustavo Petro. Grupi i Mendozës hyri në negociata me qeverinë, ndërsa fraksioni i Verës vazhdoi operacionet e armatosura kundër shtetit pas pezullimit të një armëpushimi dypalësh.
Dhuna vjen pas një incidenti tjetër vdekjeprurës në Guaviare dy javë më parë, kur katër ushtarë kolumbianë u vranë dhe tre u plagosën nga pajisje shpërthyese të improvizuara në një zonë të largët xhungle, sipas ushtrisë kolumbiane.